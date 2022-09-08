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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні проміжні результати для кожної з восьми груп, у певній кількості з яких навіть є сенсаційні лідери накшталт донецького Шахтаря чи загребського Динамо в квартетах F та E відповідно.

Проте організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця першого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Кіліан Мбаппе (ПСЖ) / 2 голи проти туринського Ювентуса (2:1);

– Роберт Левандовські (Барселона) / 3 голи проти чеської Вікторії Пльзень (5:1);

– Пйотр Зелінські (Наполі) / два голи у ворота англійського Ліверпуля (4:1);

– Лерой Сане (Баварія) / гол у ворота міланського Інтера (2:0);

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.