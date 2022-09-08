Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.
Роберт Левандовські, Getty Images
08 вересня 2022, 09:27
Матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні проміжні результати для кожної з восьми груп, у певній кількості з яких навіть є сенсаційні лідери накшталт донецького Шахтаря чи загребського Динамо в квартетах F та E відповідно.
Проте організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.
До переліку претендентів на звання кращого гравця першого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:
– Кіліан Мбаппе (ПСЖ) / 2 голи проти туринського Ювентуса (2:1);
– Роберт Левандовські (Барселона) / 3 голи проти чеської Вікторії Пльзень (5:1);
– Пйотр Зелінські (Наполі) / два голи у ворота англійського Ліверпуля (4:1);
– Лерой Сане (Баварія) / гол у ворота міланського Інтера (2:0);
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.