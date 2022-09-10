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Команда українського вінгера зустрінеться з Аль-Дафрою.

У рамках другого туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн прийме на своєму полі Аль-Дафру.

Тренерський штаб Сергія Реброва визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце нападнику Андрію Ярмоленко.

32-річний українець розпочне поєдинок проти Аль-Дарфи, який відбудеться сьогодні о 16:45, з перших хвилин.

Нагадаємо, у першому матчі чемпіонату ОАЕ Аль-Айн зіграв унічию з Аджманом (1:1). Ярмоленко у тій зустрічі провів на полі усі 90 хвилин.