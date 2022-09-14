Колумбійський хавбек продовжить кар'єру у Греції.
Хамес Родрігес, getty images
14 вересня 2022, 19:27
Колишній півзахисник мадридського Реала Хамес Родрігес незабаром буде представлений у якості нового гравця Олімпіакоса.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 31-річний колумбієць успішно пройшов медичне обстеження у Греції.
Незабаром Хамес підпише контракт із Олімпіакосом, який орендує колумбійського хавбека у катарського Аль-Райяна з можливим правом викупу на постійній основі.
Загалом у Катарі Хамес Родрігес провів 15 матчів, забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.