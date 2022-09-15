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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні проміжні результати для кожної з восьми груп, у певній кількості з яких навіть є сенсаційні лідери накшталт бельгійського Брюгге чи лісабонського Спортінга в квартетах B та D відповідно.

Проте організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця другого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Ферран Дужла Блан (Брюгге) / гол + асист проти португальського Порту (1:1);

– Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) / асист проти Боруссії Д (2:1);

– Кіліан Мбаппе (ПСЖ) / гол у ворота ізраїльського Маккабі Хайфа (3:1);

– Джамал Мусіала (Баварія) / асист проти каталонської Барселони (2:0);

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.