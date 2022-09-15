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Хлопець встановив новий рекорд.

У Британії було встановлено неймовірне досягнення — у офіційному матчі на полі з'явився 13-річний гравець.

У поєдинку Кубку Ліги між Гленавоном та Доллінгстауном зіграв Крістофер Атертон, котрий навіть встиг відмітитися асистом.

Його команда перемогла з рахунком 7:0, а сам гравець став самим молодим футболістом Британії, який коли-небудь виходив на поле у офіційному матчі.

У віці 13 років та 329 днів він також побив попередній рекорд Імона Коллінса — 14 років і 323 дні.

Навряд чи хтось у найближчому майбутньому зможе повторити це досягнення.