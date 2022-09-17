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Екс-футболіст шкодує, що обрав Францію замість Сенегалу.

Колишній фланговий захисник Патріс Евра, який відомий, перед усім, за своїми виступами в складах англійського Манчестер Юнайтед (379 матчів, 10 голів, 38 гольових передач), та французького Монако (163 матчів, 3 голи, 4 гольові передачі), під час свого останнього візиту до Гани зробив несподіване зізнання щодо своєї присутності в складі збірної Франції в минулому.

"Я народився в Дакарі, проте грав за Францію. Коли я був маленьким, мої батьки дали мені можливість вибрати свою збірну. Оскільки я виріс у Франції, я вибрав Францію.

Але згодом я зрозумів, що дуже важливо обирати свою країну.

Один із болісних уроків, які я засвоїв із цим вибором, полягає в тому, що коли ти добре граєш і перемагаєш, ти француз. Коли команда програє, то тебе одразу вважають сенегальським гравцем", — заявив футболіст.

Варто зауважити, що 41-річний екс-футболіст народився в Дакарі, після чого, разом із батьками, переїхав до Франції.

Нагадаємо, що на рахунку Патріса 81 матч у складі національної збірної Франції.