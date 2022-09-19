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Фахівець вже півроку без роботи.

Колишній французький захисник Лоран Блан мав видатну історію виступів під час кар’єри професійного футболіста в складах каталонської Барселони, Марселя, міланського Інтера та англійського Манчестер Юнайтед та інших клубах Європи.

Уже після того, як у 2003 році він завершив виступи в складі "Червоних дияволів", Блан поступово розпочав знайомитись із іншими ролями в системі управління футбольним клубом, зупинивши в підсумку власний вибір на посаді головного тренера.

Таким чином у його послужному списку з’явились Бордо, збірна Франції, Парі Сен-Жермен та Аль-Раян, на чолі кожного з яких він працював не менше, аніж два роки.

Наприкінці зимнього сезону 2022 року його було звільнено з посади головного тренера катарського колективу, після чого жоден клуб не виявив бажання під час літньої павзи запросити вже досвідченого фахівця до себе.

Однак. Судячи з повідомлення італійського журналіста Ніколо Скіри, зустрічати новий рік в якості безробітнього Блан не буде — грецький Олімпіакос наразі визначив його в якості своєї головної кандидатури на посаду очільника основної команди.

Французу було запропоновано контракт строком до 2024 року, із можливістю продовжити взаємини до 2025 року.