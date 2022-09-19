У 23-річного футболіста конфлікт із Федерацією.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
19 вересня 2022, 17:39
Кіліан Мбаппе відмовився від участі у фотосесії збірної Франції, повідомляє Get French Football News.
За інформацією джерела, 23-річний футболіст відмовився брати участь у фотосесії французької збірної у вівторок.
Конфлікт форварда з Федерацією пов'язаний із розбіжностями щодо використання іміджевих прав футболістів національної команди.
Інформація про претензії Мбаппе до FFF з'явилася ще у березні цього року. З того часу сторони не змогли дійти домовленості з цього питання.
Мбаппе не згоден з тим, що його ім'я використовують для реклами спонсорів, з якими він не має контрактів.