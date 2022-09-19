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У 23-річного футболіста конфлікт із Федерацією.

Кіліан Мбаппе відмовився від участі у фотосесії збірної Франції, повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст відмовився брати участь у фотосесії французької збірної у вівторок.

Конфлікт форварда з Федерацією пов'язаний із розбіжностями щодо використання іміджевих прав футболістів національної команди.

Інформація про претензії Мбаппе до FFF з'явилася ще у березні цього року. З того часу сторони не змогли дійти домовленості з цього питання.

Мбаппе не згоден з тим, що його ім'я використовують для реклами спонсорів, з якими він не має контрактів.