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Відомий фахівець не повернеться до роботи.

Після звільнення головного тренера Карлоса Корберана, грецький Олімпіакос шукає нового коуча на посаду.

Фаворитом в керівництва найпопулярнішого грецького клубу був іменитий французький фахівець Лоран Блан. Про це пише Ніколо Скіра.

Боси Олімпіакоса пропонували йому контракт на два роки, але той вирішив відмовити, адже хотів трирічну угоду.

Зараз пірейський клуб веде перемовини із 59-річним іспанцем Мічелом, останнім клубом якого був Хетафе.

Щодо Блана, то 55-річний тренер знаходиться без роботи з лютого 2022 року. Його останнім клубом був Аль-Раян.