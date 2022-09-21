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Жодна мобілізація не допоможе країні-терористці.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував мобілізацію, про яку заявив ватажок терористичної держави під назвою РФ.

"Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію рф проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми об'єдналися і гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії тому підтвердження.

Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.

Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю — чи добровільно, чи з мобілізації", — написав Валерій Залужний у Facebook.