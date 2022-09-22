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43-річний фахівець швидко втратив місце роботи.

Максим Калиниченко залишив посаду головного тренера Левадії, повідомив офіційний сайт клубу.

43-річний фахівець пробув на своїй посаді десять днів. Під керівництвом Калиниченко Левадія провела один матч, під час якого програла Курессааре з рахунком 2:3.

Керівництво ухвалило таке рішення після того, як поговорило з футболістами та тренерами. Вони вважали, що в поточних умовах досягти поставленої мети не вийде.

Нагадаємо, що раніше Калиниченко не мав досвіду головного тренера, але працював помічником.