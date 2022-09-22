43-річний фахівець швидко втратив місце роботи.
Максим Калиниченко залишив посаду головного тренера Левадії, повідомив офіційний сайт клубу.
43-річний фахівець пробув на своїй посаді десять днів. Під керівництвом Калиниченко Левадія провела один матч, під час якого програла Курессааре з рахунком 2:3.
Керівництво ухвалило таке рішення після того, як поговорило з футболістами та тренерами. Вони вважали, що в поточних умовах досягти поставленої мети не вийде.
Нагадаємо, що раніше Калиниченко не мав досвіду головного тренера, але працював помічником.