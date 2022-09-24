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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 23 вересня.

Завершилася 212 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Литва не буде надавати притулок тим, хто тікає від відповідальності. Росіяни мають залишитись у себе і боротися. З путіним", — міністр закордонних справ Литви.

- МЗС України позбавило акредитації посла Ірану. Також прийняли рішення скоротити кількість дипломатів в посольстві Ірану в Україні.

- Уряд Фінляндії вирішив ввести обмеження на видачу віз та в‘їзд громадян російської федерації.

- В Ізюмі ексгумували 436 тіл з масового поховання. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань.

- Співробітники російських авіакомпаній почали масово отримувати повістки до військкоматів. Про це повідомляють російські ЗМІ. Здебільшого мобілізують пілотів.

- ЗСУ звільнили село Яцьківка на Донеччині та відновили раніше втрачені позиції на південь від Бахмута. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України.

За поточну добу противник завдав 1 ракетний та 2 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожих ударів постраждало понад 10 населених пунктів, зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар’їнка, Красногорівка, Білогорівка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок та Новогригорівка.

Ворог застосував ударний БпЛА по обʼєкту інфраструктури міста Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Грем’яч і Хотіївка Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Студенок, Шалигине, Андріївка, Хотінь, Миропільське і Їздецьке Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Вовчанськ, Бударки, Дворічна, Куп’янськ та Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Богородичне, Пришиб, Маяки, Щурове, Райгородок, Старий Караван, Діброва, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка та Зайцеве;

на Авдіївському напрямку – Нью-Йорк, Кам’янка, Юр’ївка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка;

на Запорізькому напрямку – Новомиколаївка, Зелене Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Золота Нива, Вугледар, Нескучне, Павлівка, Гуляйпільське, Малі Щербаки та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Нікополь, Миролюбівка, Українка, Широке, Добра Надія, Тернові Поди, Лимани, Степова Долина та Мирне.

На тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада розпочала проведення так званих “референдумів”. Працівники так званих “виборчих комісій” проводять активну агітацію для залучення максимальної кількості місцевих жителів до фейкового голосування.

Мешканцям більшості населених пунктів на тимчасово захоплених територіях обмежили виїзд, з метою їх участі у так званих “референдумах” та подальшої підготовки чоловіків призовного віку до примусової мобілізації у окупаційні війська.

У зв’язку з примусовою мобілізацією працівників Алчевського металургійного комбінату у Луганській області, випуск продукції на підприємстві повністю зупинено.

Підтверджено ураження об’єктів противника за попередні дні. А саме: складу боєприпасів в районі населеного пункту Борозенське Херсонської області та трьох районів зосередження особового складу противника в Запорізькій та Херсонській областях. Втрати російських окупантів складають до 110 осіб загиблими та понад 120 осіб пораненими.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.

За поточну добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів.

Підтверджено ураження 6 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 4 позицій зенітних ракетних комплексів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: робіть головне – бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів.



У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України.



А якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя й допомогти звільнити Україну".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!