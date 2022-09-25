Ракетні війська і артилерія, зокрема, уразила 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ещё раз хочу сказать для русских по-русски.

Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу была названа самими же гражданами России могилизацией. Российских командиров не волнуют жизни россиян – им просто нужно заполнить пустые места, оставшиеся после убитых, раненых, сбежавших или пленённых российских солдат.

Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии.

Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь.

Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия.

Героїзм і мужність наших воїнів, прагнення до незалежності та справедливості, яке обʼєднало весь наш народ, не залишають жодних сумнівів у тому, що Україна переможе і що всі окупанти на нашій території обовʼязково будуть розбиті.

Слава Україні!".