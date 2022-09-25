До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 24 вересня.
ФОТО з Telegram Володимира Зеленського
25 вересня 2022, 01:00
Завершилася 212 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- У США вже обізнані, що результати псевдореферендумів маніпулятивні, – речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр.
- Вночі під час повітряної тривоги було знищено черговий БПЛА «Шахед-136» при спробі атакувати порт Південний. – ОК "Південь".
- Президент США Джо Байден анонсував "швидкі та важкі" антиросійські санкції у відповідь на «референдуми».
- Туреччина не визнає референдуми, що проводяться росією, — представник Ердогана.
- Глава МЗС Литви проти надання притулку ухилянтам: росіяни мають встати проти про путіна.
- Ексгумацію в Ізюмі на місці масового поховання завершено, знайдено 447 тіл, — керівник слідчого управління поліції Харківської області.
- Іран шкодує про погіршення відносин з Україною через повідомлення про постачання іранських безпілотників до росії, — МЗС Ірану.
- Деокупований Ізюм на Харківщині відвідали дипломати понад 20 країн, — Харківська ОВА.
- Німеччина робить все, щоб допомагати Україні якнайменше і якнайпізніше, — МЗС Польщі Збігнев Рау для PAP.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку та намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках.
Ворог і далі цинічно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.
Окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:
на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області;
на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка;
на Краматорському напрямку – Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;
на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка;
на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка.
На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА.
На території російської федерації тривають заходи часткової мобілізації. У звʼязку з низькими мотивацією та готовністю громадян росії брати участь у бойових діях на території України, в населених пунктах краснодарського краю з перших годин оголошеної мобілізації представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку. На основних дорогах виставляються поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення. Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України.
За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.
Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів.
Ракетні війська і артилерія, зокрема, уразила 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Ещё раз хочу сказать для русских по-русски.
Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу была названа самими же гражданами России могилизацией. Российских командиров не волнуют жизни россиян – им просто нужно заполнить пустые места, оставшиеся после убитых, раненых, сбежавших или пленённых российских солдат.
Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии.
Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь.
Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия.
Героїзм і мужність наших воїнів, прагнення до незалежності та справедливості, яке обʼєднало весь наш народ, не залишають жодних сумнівів у тому, що Україна переможе і що всі окупанти на нашій території обовʼязково будуть розбиті.
Слава Україні!".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!