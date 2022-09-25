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Аргентинський фахівець після АПЛ може вирушити працювати до Бразилії.

Іменитий тренер Марсело Б'єлса перебуває у статусі вільного агента після того, як припинив співпрацю з Лідс Юнайтед з англійської Прем'єр-ліги наприкінці лютого цього року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 67-річний аргентинець отримав пропозицію очолити бразильський Сантос, який після 27 турів посідає 11-е місце у вищому дивізіоні країни.

За інформацією джерела, сторони вже провели перші переговори, які завершилися у позитивному ключі, тож незабаром "Ель Чоло" може повернутися до тренерської діяльності.

Нагадаємо, що Б'єлса вперше за довгі роки вивів Лідс Юнайтед у вищий дивізіон Англії та зумів закріпитися там з командою.

Нехай аргентинець не вигравав найпрестижніших трофеїв, але у футбольному світі "божевільного генія" справедливо вважають одним із найкращих та найвпливовіших фахівців світу в тактичному плані, тому серед його учнів є такі прізвища, як Хосеп Гвардіола, Маурісіо Почеттіно, Дієго Сімеоне, Зінедін Зідан, Унаї Емері та багато інших.