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Football.ua презентує переклад матеріалу порталу The Athletic.

Сергій Палкін, виконавчий директор Шахтаря, звинуватив ФІФА у укладанні вигідних телевізійних угод з російськими мовниками, і закликав анулювати рфс з членства у всесвітньому керівному органі футболу.

У лютому цього року президент рф володимир путін віддав наказ про вторгнення в сусідню Україну, що призвело до глобального засудження та тривалих фінансових санкцій з боку країн по всьому світу. У рамках відповіді, спрямованої на обмеження участі росії у світовому спорті, ФІФА заборонила їй брати участь у будь-яких відбіркових матчах до чемпіонату світу 2022 року.

Однак пізніше з'явилася інформація, що ФІФА може дозволити країні-агресору продовжувати участь у відбірковому турнірі ЧС, якщо вона змінить назву та буде грати матчі на нейтральних полях. Після шаленого опору з боку низки європейських футбольних асоціацій, включаючи Польщу , яка мала зіграти з рф у стиковому поєдинку на катарський мундіаль, ФІФА посилила своє рішення, заборонивши росії брати участь у майбутньому турнірі. Джанні Інфантіно заявив, що організація "засуджує застосування сили росією в Україні".

ФІФА також оголосила про надання гуманітарної допомоги в розмірі 1 мільйона доларів (924 000 фунтів стерлінгів). "Перед обличчям цього конфлікту ми хочемо зробити свій внесок і підтримати людей в Україні та тих, хто втік від війни", — сказав Інфантіно.

Проте у наступні місяці ФІФА зіткнулася з дедалі більшою критикою з боку українського футболу через вочевидь брак уваги та ресурсів, спрямованих на охоплену війною країну.

У липні донецький Шахтар, який часто виступає у Лізі чемпіонів, вимагав від ФІФА компенсації в розмірі 50 мільйонів євро. Клуб подав документи до Спортивного арбітражного суду (CAS), оскаржуючи рішення, яке дозволило іноземним гравцям в односторонньому порядку призупинити свої контракти. ФІФА стверджувала, що вона зобов'язана забезпечити безпеку футболістів і гравці не повинні бути зобов'язані повертатися до гри у футбол та життя в країні, яка все ще перебуває в стані війни.

Цього тижня Палкін розповів The Athletic, що з тих пір Шахтар намагався за сприяння керівного органу європейського футболу УЄФА зв’язатися з президентом ФІФА Інфантіно, щоб уникнути суду та домовитися про вирішення. Проте Палкін каже, що відповіді не було, а ФІФА "не хотіла спілкуватися і сідати за стіл перемовин". Замість цього Шахтар отримав "непрямі повідомлення про те, що ФІФА готова звернутися до суду".

Сама організація не прокоментувала цю заяву та посилалася на попередню, надіслану у липні, в якій стверджувалося, що вона підтримує регулярні контакти з ключовими футбольними стейкхолдерами в Україні. На запит про те, з якими саме українськими зацікавленими сторонами були контакти, ФІФА не відповіла.

Тепер Палкін розпочав ширшу атаку на ФІФА, котра неоднозначно відреагувала не лише на російську агресію цього року, а й починаючи з російської анексії української території Криму та вторгнення в східні українські області Донецьку та Луганську у 2014 році. З того часу Шахтар був змушений залишити свій домашній стадіон у Донецьку, щоб проводити матчі в інших, безпечних регіонах України.

Незважаючи на міжнародний осуд, чемпіонат світу з футболу в 2018 році залишився в росії. Палкін каже: "Всі повинні були звернути увагу на те, що відбувається, і всі мовчали. Ви бачите, що сталося далі, і стає зрозуміло, що 2018 рік був великою, великою помилкою. Путін робив усе це в Криму і чекав на реакцію європейських організацій, але реакції (великої) не було.

Це одна з причин того, що сталося 24 лютого, коли вони вторглися в Україну. Це пов’язані історії. Якби в 2014 році була сильна реакція з боку всього Європейського Союзу, таких організацій, як ФІФА, з усього світу, можливо, ця війна ніколи б не відбулася. Але я кажу вам на 100%, коли ФІФА дозволила росії провести чемпіонат світу в 2018 році, Путін відчув ще більшу безкарність і вважав, що його дії правильні, що він може робити все більше і більше кроків".

Після мундіалю, у лютому 2019 року, президент путін підписав указ про нагородження Інфантіно орденом Дружби за "величезний внесок" президента ФІФА. Церемонія відбулася в Кремлі у Москві.

Після отримання нагороди Інфантіно сказав президенту рф: "Це не кінець — це лише початок нашої плідної співпраці та взаємодії. Від імені всього футбольного світу, а це означає щонайменше чотири-п’ять мільярдів людей у ​​всьому світі, велике вам спасибі". Згодом у 2021 році в Росії відбувся ЧС з пляжного футболу.

У 2019 році ФІФА уклала вигідну угоду з трьома російськими телеканалами — ВГТРК, Первым і Матч ТВ — на трансляцію Чемпіонату світу з футболу в Катарі, вартістю 39 мільйонів євро. Канал ВГТРК є державним. Матч ТВ належить Газпром медіа і Газпромбанку, до якого ввели санкції уряди Великобританії та США. Матч ТВ доручив відкрити путін згідно з указом № 715, підписаним президентом рф 24 червня 2009 року.

Англійська Прем'єр-ліга призупинила шестирічну угоду з Матч на суму 43 мільйони фунтів стерлінгів після вторгнення агресора в Україну. Проте ФІФА продовжує підтримувати власну угоду з російськими державними підприємствами. На питання про те, чи продовжує організація отримувати дохід від російських телекомпаній, у ФІФА не дали жодних коментарів.

Палкін запитує: "Як це можливо, що всі в світі перестали мати зв’язки, угоди та бізнес з росією, але в той же час ФІФА зберігає телевізійний контракт на чемпіонат світу-2022? Це неймовірно, що подібне відбувається зараз. Можливо, ФІФА не розуміє, що відбувається в Україні. Можливо, Інфантіно варто приїхати в Україну, щоб особисто побачити, що коїться і яку допомогу ми повинні отримати від ФІФА.

Подивіться хоча б як лідери Євросоюзу та прем’єр-міністр Великої Британії відвідали президента Зеленського. Але таке відчуття, що ФІФА нас повністю проігнорувала. Навіть гірше, вони знищили наш футбол своїми рішеннями (у трансферне вікно).

Добре, ти не хочеш відвідувати Україну. Гаразд, ви не хочете суттєво допомогти з фінансової точки зору українському народу, але не руйнуйте те, що ми мали раніше.

Сядьте з нами та обговоріть, як ви можете допомогти. Я хотів би, щоб Інфантіно зрозумів, приїхав в Україну, щоб зустрітися з президентом нашої країни, відвідати всі ці місця, де сталися ці звірства".

Фінанси українських футбольних клубів були зруйновані втратою іноземних гравців, а також відсутністю доходів від матчів і скороченням телевізійних угод після дострокового припинення минулого сезону, тобто після початку повномасштабного вторгнення. Цього сезону українська ліга повернулася, але матчі проходять за закритими дверима і часто призупиняються через сирени на стадіонах.

Шахтар створив численні гуманітарні проекти і пожертвує мільйони євро з бонусів Ліги чемпіонів на відновлення українського футболу. Він каже, що одним жестом ФІФА потрібно було "просто поставити галочку".

У річному звіті ФІФА за 2021 рік зазначено, що резерви організації становлять понад 1,6 мільярда доларів США. Палкін стверджує: "Він (Інфантіно) повинен розробити якийсь план допомоги Україні".

Палкін також критично оцінює те, що рфс, незважаючи на остаточне відсторонення від чемпіонату світу, зберегла членство у ФІФА. Це означає, що росія може організовувати товариські матчі, такі як гра минулого тижня проти Киргизстану та суперечливий запропонований товариський матч проти Ірану перед чемпіонатом світу у листопаді.

Минулого тижня директор Іранської футбольної асоціації припустив, що запланована гра була скасована, але речник Федерації футболу росії повідомив The Athletic у вівторок, що було досягнуто "принципової домовленості" щодо поєдинку. Сайт Russia Today повідомляв, що матч, ймовірно, відбудеться в Тегерані. Це подвійно суперечливо, оскільки минулого тижня президент Зеленський заявив, що сім безпілотників іранського виробництва, поставлених до росії, були збиті в Україні.

Україна погіршила дипломатичні відносини з Іраном і позбавила його посла акредитації у відповідь на удари безпілотників. Україна та США звинуватили Іран у постачанні безпілотників рф. Іран заявив, що дотримувався "чіткої політики активного нейтралітету" у війні в Україні.

Палкін запитує: "Як можна грати товариський матч з Іраном, коли Іран продає агресору ці безпілотники, які бомблять нашу територію, наших людей і наші будинки? Чому немає більше коментарів про цю історію?

Я не знаю, що ще потрібно зробити росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Весь світ повинен сказати ФІФА: Давайте, хлопці, давайте щось змінимо".

ФІФА діє майже як монополіст. Ви не знайдете жодної людини, яка за щось відповідає. Ви не можете знайти людину, яка могла б вам відповісти. Ми не можемо знайти людину, яка могла б сісти з нами і сказати: "Добре, у вас є проблеми, давайте сядемо разом, вирішимо це і це". ФІФА потребує певних реформ, тому що те, що зараз відбувається, їхня реакція на війну, це неправильний спосіб, як ця глобальна організація повинна діяти".

Палкін побоюється, що якщо росію не виженуть з ФІФА, то держава-агресор зрештою відновить свою владу у світовому футболі.

"Відсторонення рф від чемпіонату світу з футболу — це лише тимчасовий акт", — каже Палкін. "Проте якби вони, наприклад, вигнали б її з ФІФА, то це було б рішенням, яке реально допоможе Україні. Тому що нам потрібно воювати на всіх напрямках, а не тільки солдатам на полі бою. Це було рішення, якого ми очікували від ФІФА. Але, як відомо, рішення немає".

За матеріалами The Athletic