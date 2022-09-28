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Скандальний прояв расизму супроводжував товариський матч у Парижі.

Збірна Бразилії напередодні брала участь у товариській зустрічі проти Тунісу, місцем для проведення якої було обрано домашню арену французького Парі Сен-Жермен Парк-де-Пренс.

Номінальні господарі в підсумку здобули чергову перемогу в програмі підготовки до чемпіонату світу-2022 в Катарі (5:1), однак ця подія ризикує обернутись на великий міжнародний скандал.

Річ у тім, що коли нападник п’ятиразових володарів Кубка світу Рішарлісон святкував авторство другого голу власної команди з передачі Рафінії, у його бік невстановленим до цих пір уболівальником було жбурнуто банан, що потрапило як на зображення офіційної трансляції гри, так і на випадкові записи фанатів, що також перебували на трибунах.

"Допоки триває це "бла-бла-бла" і нікого не карають за подібне, це буде відбуватись щодня по всьому світу й надалі. У мене не має на це часу, брате!", — заявив гравець у соціальних мережах після завершення матчу.

Кричущий випадок расизму також узялась коментувати й Федерація футболу Бразилії: "Без наших темношкірих гравців ви б не побачили зірок над нашою емблемою".

В окремій заяві президент місцевого органу футбольної влади Еднальдо Родрігес додав: "Незалежно від того, на полі чи поза ним, таке ставлення не можна терпіти".

Офіційної реакції від вищих футбольних інстанцій наразі не відбулось.