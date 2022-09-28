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Звірятко пожартувало над досвідченим гравцем збірної Греції.

Грецький центральний захисник Костас Манолас за часи своїх виступів у складі Олімпіакоса, а також італійських Роми та Наполі встиг побачити багато чого, тому в віці 31-року вирішив податись до ОАЕ, де до 2024 року його буде пов’язувати контракт із місцевим клубом Аль-Шарджа.

Прибуття досвідченого виконавця в цих широтах розцінюється як подія достатньо гучна, тому й промоційні ролики на честь грецького виконавця власники команди вирішили відзняти дійсно незвичні.

Зокрема, для створення загального антуражу рекламної кампанії було залучено справжнього лева.

Проте під час зйомок Сімба, так звуть звірятко, вирішив додати трохи акторської гри своїм позіханням, яке неабияк злякало Маноласа.

Зауважимо, що грецький футболіст у цьому сезоні встиг награти вісім матчів за Олімпіакос, п’ять із яких відбулись у рамках єврокубкових протистоянь.