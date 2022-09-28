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Бразилець вирішив повісити бутси на цвях у 35 років.

Бразильський центральний півзахисник Рамірес, відомий переважно за виступами за лондонський Челсі, оголосив про завершення кар'єри у віці 35 років.

"Після деяких роздумів я хотів би повідомити вам, що я офіційно вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. На даний момент я можу лише подякувати Богу за те, що Він навчив мене і привів до найвищого рівня, який може запропонувати спорт. Велике спасибі також усім клубам, через які я пройшов. Ви та ващі фанати завжди будуть у своєму серці.

Також вдячний бразильській футбольній збірній за те, що вона подарувала мені можливість грати на двох чемпіонатах світу, що було мрією. Також вдячний усім товаришам по командам, співробітникам, тренерам і директорам, з якими мені було приємно працювати.

Моїй сім’ї, матері, дітям, братам і справжнім друзям велике спасибі за те, що ви беззастережно були поруч зі мною протягом усіх цих років, радіючи кожним моїм досягненням, наче вони були вашими, що завжди було моєю найбільшою силою та мотивацією.

Я піду в інших напрямках, але з тим самим щастям і сміливістю, які були в мене з дитинства, коли, всупереч усім очікуванням, я покинув своє місто в сільській місцевості Ріо-де-Жанейро, щоб підкорити світ. Дякую за все, футбол!" — написав Рамірес в своєму Instagram.



За всю свою кар'єру Рамірес виступав за бразильські Жоінвіль та Крузейро, португальську Бенфіку, англійський Челсі та китайський Цзянсу Сунін. Останнім клубом опорника став бразильський Палмейрас.

Серед трофеїв Рамірес виграв Лігу чемпіонів, АПЛ, Лігу Європи, Кубок Англії, Кубок англійської ліги (усі – у складі Челсі), чемпіонство Португалії та Кубок португальської ліги (обидва – у складі Бенфіки), чемпіонство Бразилії та Кубок Лібертадорес (обидва — за Палмейрас), а також Кубок конфедерацій у футболці збірної Бразилії.