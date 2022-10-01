Український футболіст відзначився результативним ударом наприкінці матчу.
Дмитро Хльобас, ФК Урарту
01 жовтня 2022, 10:12
У поєдинку дев'ятого туру чемпіонату Вірменії Урарту в гостях обіграв Арарат із рахунком 2:0.
Український нападник Дмитро Хльобас з'явився на полі на 84-й хвилині, вийшовши на заміну.
Через шість хвилин українець відкрив рахунок у матчі, а ще за кілька хвилин його команда подвоїла перевагу у рахунку.
Цього сезону Хльобас провів п'ять поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.
Також наголосимо, що весь матч у складі Урарту провів ще один українець Євген Цимбалюк.
Після дев'яти ігор Урарту набрав 19 очок та очолює турнірну таблицю чемпіонату Вірменії.