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Український футболіст відзначився результативним ударом наприкінці матчу.

У поєдинку дев'ятого туру чемпіонату Вірменії Урарту в гостях обіграв Арарат із рахунком 2:0.

Український нападник Дмитро Хльобас з'явився на полі на 84-й хвилині, вийшовши на заміну.

Через шість хвилин українець відкрив рахунок у матчі, а ще за кілька хвилин його команда подвоїла перевагу у рахунку.

Цього сезону Хльобас провів п'ять поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.

Також наголосимо, що весь матч у складі Урарту провів ще один українець Євген Цимбалюк.

Після дев'яти ігор Урарту набрав 19 очок та очолює турнірну таблицю чемпіонату Вірменії.