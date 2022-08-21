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Для свого подвигу українцю знадобилося лише п'ять хвилин.

У матчі четвертого туру чемпіонату Вірменії Урарту у гостях розгромив Ноа з рахунком 6:0.

Український нападник Дмитро Хльобас розпочав гру на лаві запасних, після чого вийшов на поле у другому таймі.

Бенефіс українця розпочався на 76 хвилині, а потім продовжився на 78 та 81 хвилинах, що призвело до першого оформленого хет-трику у кар'єрі.

Таким чином, у чотирьох стартових турах Хльобас забив уже чотири м'ячі, а його команда йде другою у турнірній таблиці чемпіонату Вірменії після Алашкерту.