Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 4 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 4 жовтня:

Полтавська Ворскла уклала угоду з вихованцем лондонського Тоттенгема.

Україна, разом із Португалією та Іспанією, подаватиме заявку на проведення чемпіонату світу-2030.

Мюнхенська Баварія перевершила неймовірний рекорд мадридського Реалу в Лізі чемпіонів УЄФА.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.