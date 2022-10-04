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Україна може прийняти кілька матчів групового етапу турніру.

Україна братиме участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, такий крок було зроблено за підтримки президента України Володимира Зеленського та національними урядами Іспанії та Португалії.

Також зазначається, що Україна може провести кілька матчів групової стадії турніру.

Про нове партнерство мають оголосити під час прес-конференції у штаб-квартирі УЄФА у середу. У пропозиції використовується ідея про те, що футбол може відновити надію та мир.

Участь України розглядається як потенційно потужний флагман для набору голосів серед 211 асоціацій-членів ФІФА та як спосіб протидіяти спільній заявці Саудівської Аравії з Єгиптом та Грецією.

Крім них, спільну заявку на проведення ЧС-2030 подали Аргентина, Уругвай, Парагвай і Чилі. Також на проведення мундіалю претендує Марокко.

Нагадаємо, найближчий ЧС-2022 пройде в Катарі, а світова першість 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці.