Родель Річардс продовжить кар'єру в УПЛ.
Родель Річардс, ФК Ворскла
04 жовтня 2022, 18:42
Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Роделя Річардса.
22-річний англієць підписав із полтавським клубом повноцінний контракт, який розграхований на три роки.
Родель є вихованцем академії лондонського Тоттенгема, де він пройшов команди різного віку.
Єдиним клубом Річардса на професійному рівні був Хебір, який є одним із аутсайдерів чемпіонату Болгарії. Туди англійський форвард перейшов улітку цього року, але покинув команду вже у вересні, не зігравши жодного матчу.