Україна

Родель Річардс продовжить кар'єру в УПЛ.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Роделя Річардса.

22-річний англієць підписав із полтавським клубом повноцінний контракт, який розграхований на три роки.

Родель є вихованцем академії лондонського Тоттенгема, де він пройшов команди різного віку.

Єдиним клубом Річардса на професійному рівні був Хебір, який є одним із аутсайдерів чемпіонату Болгарії. Туди англійський форвард перейшов улітку цього року, але покинув команду вже у вересні, не зігравши жодного матчу.