Юні "гірники" не зуміли здолати клуб із Мадрида.
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11 жовтня 2022, 14:57
У четвертому турі Юнацької ліги УЄФА Шахтар протистояв одноліткам із Реалу.
Матч пройшов у тренувальному центрі Легії у Варшаві.
За підсумками зустрічі, Шахтар U-19 поступився Реалу U-19 у три м'ячі.
Шахтар U-19 — Реал U-19 0:3
Голи: Перес, 22, Хіменес, 55, Герреро, 87.
Шахтар U-19 (стартовий склад): Твардовський, Роспутко, Савченко, Фаріна, Бульоза, Янович, Ющенко, Лосенко, Сігєєв, Пушкарьов, Погорілий.
Реал U-19 (стартовий склад): Піньєро, Серрано, Наверос, Давид Хіменес, Юссеф, Анхель, Чема, Паласіос Перес, Фортуні, Гонсало, Ланча.