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Шотландський клуб отримав покарання.

У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Селтіком фанати гостей скривдили честь Королеви Єлизавети ІІ.

Під час гри вболівальники вивісили банер на якому було написано: "До біса Королеву". Матч був за шість днів після смерті Кооролеви.

Як стало відомо The Athletic, керівництво Селтіка було вимушено сплатити штраф за своїх вболівальників — 15 тисяч євро.

УЄФА надіслала запит до Селтік, у якому пояснила штраф — вислів на банері був провокаційного характера.