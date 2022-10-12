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Донецький клуб дуже непогано виглядав на тлі гранда світового футболу.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграв унічию із мадридським Реалом — 1:1.

Автором голу "гірників" на самому старті другого тайму став Олександр Зубков, який, до слова, забив і у першому матчі із "королівським клубом".

Аналітики порталу WhoScored вважають, що саме зубков був MVP цієї гри. А як вважаєте ви?

Відео голів та огляд матчу між Шахтарем та Реалом вже доступно в нас на сайті.