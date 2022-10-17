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У паризькому Театрі Шатле відбувається вручення нагород від авторитетного журналу France Football.

Церемонія розпочалася о 21:30 за київським часом. Вже скоро стане відомо, хто ж отримав головну нагороду.

Зазначимо, що Ліонель Мессі, який отримав нагороду в минулому році, не зможе захистити свій титул, адже навіть не потрапив до тридцятки найкращих.

Церемонія вручення Золотого м'яча

Традиційно на церемонії будуть вручати відразу декілька нагород. Окрім Золотого м'яча, аналогічну нагороду отримає найкраща футболістка, трофей Раймона Копа, трофей Льва Яшина, трофей Герда Мюллера, трофей Сократа та трофей Найкращого клубу року.

Золотий м'яч-2022 (чоловіки) - підсумкова таблиця

Карім Бензема (Реал, Франція);

Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Бельгія);

Роберт Левандовські (Барселона, Польща);

Садіо Мане (Баварія, Сенегал);



5. Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет);

6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);

7. Тібо Куртуа (Реал, Бельгія);

8. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);

9. Лука Модріч (Реал, Хорватія);

10. Ерлін Холанд (Ман. Сіті, Норвегія).

11. Сон Хин Мін (Тоттенхем, Південна Корея);

12. Ріяд Марез (Манчестер Сіті, Алжир);

13. Себастьєн Алле (Боруссія Дортмунд, Кот-д'Івуар);

14-15 Рафаел Леау (Мілан, Португалія);

14-15 Фабіньо (Ліверпуль, Бразилія);

16 Верджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди);

17-19 Луїс Діас (Ліверпуль, Колумбія);

17-19 Каземіро (Реал, Бразилія);

17-19 Душан Влахович (Ювентус, Сербія);

20 Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалія);

21 Гаррі Кейн (Тоттенхем, Англія);

22-24 Трент Олександр-Арнольд (Ліверпуль, Англія);

22-24 Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія);

22-24 Філ Фоден (Манчестер Сіті, Англія);

25-30 Майк Меньян (Мілан, Франція);

25-30 Антоніо Рюдігер (Реал, Німеччина);

25-30 Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Португалія);

25-30 Йозуа Кімміх (Баварія, Німеччина);

25-30 Крістофер Нкунку (Лейпциг, Франція);

25-30 Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, Уругвай);

Золотий м'яч-2022 (жінки) — підсумковий список

Найкращою футболісткою року стала Алексія Путельяс (Барселона).

Трофей Раймона Копа

Півзахисник Барселоні Гаві отримав звання найкращого молодого гравця року.

Зазначимо, що нагороду міг отримати тільки футболіст, якому на момент оголошення претендентів не виповнився 21 рік.

Нагадаємо, Гаві 18 років. В минулому сезоні він зіграв 48 матчів, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.

Трофей Льва Яшина

Минулорічний переможець Джанлуїджи Доннарумма не потрапи в список претендентів, а найбільші шанси, напевно, має Тібо Куртуа.

Трофей Герда Мюллера

Нагороду отримав найкращий бомбардир — Роберт Левандовські. Враховувались голи на клубному рівні та за національну збірну.

Трофей Сократа

Це нагорода за найкращі соціальні акції.

Мане відзначили за гуманітарні акції в його рідному Сенегалі.

Найкращий клуб року

Головним фаворитом на цю нагороду, скоріше за все, буде мадридський Реал, адже підопічні Карло Анчелотті виграли не тільки Лігу чемпіонів, а ще й чемпіонат Іспанії.