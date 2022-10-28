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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 жовтня.

Завершилася 246 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster і направить до Великої Британії до 70 інструкторів для навчання українських військових.

- Нардепа Андрія Деркача заочно взяли під варту. Суд обрав такий запобіжний захід народному депутату, якого підозрюють у держзраді та незаконному збагаченні. У 2019-2022 роках Деркач отримав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів росії за підривну діяльність проти України.

- Перші системи ППО NASAMS мають передати Україні на початку листопада."Ми наполегливо працювали над переданням систем NASAMS. Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо їх отримати й здійснити підготовку українських військових". Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу.

- У Києві перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Тепер в столиці є площа Чорнобаївська, провулок Кузьми Скрябіна та вулиця Левка Лук'яненка. Ще низкою назв вшанували пам'ять полеглих захисників України Дениса Антіпова та Сергія Кульчицького, а також загиблого фотокореспондента Максима Левіна.

- Латвія передала Україні 41% власного бюджету на армію, Естонія — 37%, Польща — 15%.Загальна сума військової допомоги, яку ми вже отримали чи скоро отримаємо сягає €41,3 млрд, що в 7,6 разів перевищує воєнний бюджет України в 2022 році.

- В Україні презентували новий безпілотник "ШАРК". БПЛА сконструювали для роботи на території, яку тимчасово контролюють окупанти. З його допомогою можна заглибитися в тил ворога на 60 км.

- У Чехії засудили блогерів через ненависницькі висловлювання щодо українців. Суд засудив Патріка Тушля до 10 місяців позбавлення волі і Томаша Чермака до 6 місяців. Це був найменший можливий вирок — загрожувало їм до 3 років позбавлення волі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав три авіаційних удари та здійснив три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БпЛА.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця;

на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка;

на Лиманському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське та Зарічне;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Краматорськ, Соледар та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли у районах Білогір’я, Времівки, Залізничного, Новополя, Новосілки, Ольгівського та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 15 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями збройних сил російської федерації.

Мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі.

Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів Силам оборони України. За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62.

Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.

Авіація Сил оборони, поточної доби, завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак — за попередньою інформацією Ка-52 “Алігатор” та штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії – самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом.

Зло завжди діє однаково. Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б’є лише по військових об’єктах. Влаштовує блокади й фільтраційні табори. І Сирець стає Оленівкою. Знищує міста й села. І Корюківка стає Бучею. Але рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією.

Зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків. Визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України!

Так чи інакше, але наша земля завжди стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!