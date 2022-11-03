Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.
Крістофер Нкунку, Getty Images
03 листопада 2022, 08:40
Матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо остаточні результати для кожної з восьми груп, у жодній із яких більше нема випадкових лідерів.
Наостанок, організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.
До переліку претендентів на звання кращого гравця четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:
– Ферран Торрес (Барселона) / 2 голи проти шотландського Вікторії Пльзень (4:2);
– Олів’є Жиру (Мілан) / 2 голи + 2 гольові передачі проти австрійського Зальцбурга (4:0);
– Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг) / гол + гольовий пас ворота донецького Шахтаря (4:0);
– Федеріко Вальверде (Реал Мадрид) / гол + гольовий пас проти шотландського Селтіка (0:0).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.