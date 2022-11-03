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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо остаточні результати для кожної з восьми груп, у жодній із яких більше нема випадкових лідерів.

Наостанок, організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Ферран Торрес (Барселона) / 2 голи проти шотландського Вікторії Пльзень (4:2);

– Олів’є Жиру (Мілан) / 2 голи + 2 гольові передачі проти австрійського Зальцбурга (4:0);

– Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг) / гол + гольовий пас ворота донецького Шахтаря (4:0);

– Федеріко Вальверде (Реал Мадрид) / гол + гольовий пас проти шотландського Селтіка (0:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.