Портал змінив ціну на деяких гравців.
Ерлінг Голанд, Getty Images
04 листопада 2022, 12:58
Портал Transfermarkt передивився цінники на футболістів. Найдорожчим футболістом світу став форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.
Зараз вартість молодого норвезького нападника 170 мільйонів євро. На другому місце форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе — 160 мільйонів.
Третій — вінгер Реала Вінісіус Жуніор — 120 мільйонів. Четверта сходинка в Філа Фодена — 110 мільйонів, а замикає ТОП-5 Педри з Барселони — 90 мільйонів євро.
А ось 35-річний Ліонель Мессі (50 мільйонів) займає 101 сходинку. 469 місце в Кріштіану Роналду (20 мільйонів).