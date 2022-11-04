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Портал змінив ціну на деяких гравців.

Портал Transfermarkt передивився цінники на футболістів. Найдорожчим футболістом світу став форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Зараз вартість молодого норвезького нападника 170 мільйонів євро. На другому місце форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе — 160 мільйонів.

Третій — вінгер Реала Вінісіус Жуніор — 120 мільйонів. Четверта сходинка в Філа Фодена — 110 мільйонів, а замикає ТОП-5 Педри з Барселони — 90 мільйонів євро.

А ось 35-річний Ліонель Мессі (50 мільйонів) займає 101 сходинку. 469 місце в Кріштіану Роналду (20 мільйонів).