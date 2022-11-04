Портал Transfermarkt передивився цінники на футболістів. Найдорожчим футболістом світу став форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Зараз вартість молодого норвезького нападника 170 мільйонів євро. На другому місце форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе — 160 мільйонів.

Третій — вінгер Реала Вінісіус Жуніор — 120 мільйонів. Четверта сходинка в Філа Фодена — 110 мільйонів, а замикає ТОП-5 Педри з Барселони — 90 мільйонів євро.

А ось 35-річний Ліонель Мессі (50 мільйонів) займає 101 сходинку. 469 місце в Кріштіану Роналду (20 мільйонів).