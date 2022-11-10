До вашої уваги — нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".
У новому випуску "Будемо розбиратись" ми розповімо про розклади у групах А та В напередодні мундіалю у Катарі.
Сенегал без ключового гравця не проявить себе, чим сповна скористається Еквадор. Нідерланди вкотре підходять до світової першості в якості фаворита.
Виступ Англії залежить від адаптивності Саутгейта, а США — від куражності молодого складу. Збірна Ірану стикнеться з політичним тиском, а Уельс нав’яже боротьбу усім своїм суперникам.
Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск