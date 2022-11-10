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До вашої уваги — нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску "Будемо розбиратись" ми розповімо про розклади у групах А та В напередодні мундіалю у Катарі.

Сенегал без ключового гравця не проявить себе, чим сповна скористається Еквадор. Нідерланди вкотре підходять до світової першості в якості фаворита.

Виступ Англії залежить від адаптивності Саутгейта, а США — від куражності молодого складу. Збірна Ірану стикнеться з політичним тиском, а Уельс нав’яже боротьбу усім своїм суперникам.

Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск