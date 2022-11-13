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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 листопада.

Завершилася 262 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- На думку колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня, після чого розпочнеться звільнення Криму.

- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що можливість відновити переговори з РФ може з’явитися у другій половині 2023 року — коли розпочнуться електоральні цикли перед президентськими виборами у Росії та США.

- Сили оборони звільнили вже понад 60 населених пунктів Херсонщини, водночас окупанти перед відступом з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру міста — Зеленський.

- У звільненому Херсоні вводиться комендантська година з 17:00 до 8:00, повідомив голова ОВА Янушевич. Він попередив про обмеження на в’їзд та виїзд з міста.

- Білоруські прикордонники обурюються тим, що "українські військові продовжують мінувати території, прилеглі до кордону з Білоруссю".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Славгород і Ромашково Сумської області;

на Слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Щербаки, Степове та Пречистівка.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. І ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо.

Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення.

Я дякую всім, хто воює і працює заради української перемоги! Дякую всім у світі, хто нам допомагає! Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!