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Команда Скалоні не залишила шансів супернику.

У рамках підготовки до чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини, яка є учасником змагання, зіграла проти ОАЕ у спарингу.

У першому таймі команда Скалоні чотири рази вражала ворота суперника. Голами відмітились Альварес, Мессі та дублем Ді Марія.

У другому таймі дещо змінився склад аргентинців. Але один гол вони врешті-решт забили зусиллями Корреа.

Свій перший матч на чемпіонаті світу-2022 у Катарі збірна Аргентини проведе 22 листопада проти Саудівської Аравії о 12:00.

ОАЕ - Аргентина 0:5

Голи: Альварес, 17, Ді Марія, 25, 36, Мессі, 44, Корреа, 60

ОАЕ: Ейса — Ебрахейм (Аль Хассані, 77), Аль Хассан (Жаміль, 65), Аль Хаммаді, Абдулрахман — Хамад (Аль Заабі, 65), Салмин (Надер, 46), Рамадан, Мабхут (Ліма, 46), Сухаїль (Хиссейн, 77) — Канеду.

Аргентина: Мартінес — Акунья (Корреа, 46), Мартінес, Отаменді (Песселья, 46), Фойт — Де Пауль, Паредес (Родрігес, 75), Мак Аллістер (Монтьєль, 46), Ді Марія (Моліна, 46), Мессі — Альварес (Енцо, 51).

Попередження: Аль Заабі, Мартінес.