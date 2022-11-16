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Португалець не готовий до товариського поєдинку.

Нападник та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду не приймав участі у тренуванні збірної Португалії.

Головний тренер національної команди Фернанду Санутш розповів, що в Роналду гастроентерит.

"Роналду має гастроентерит. Ця хвороба дуже неприємна, вона робить гравців дуже слабкими, вони стають слабкими та пітніють.

Кріштіану у своїй кімнаті відпочиває та одужує. Він не буде готовий до завтра, бо впевнений, що не готовий зіграти", — сказав тренер OJOGO .

Поєдинок між Португалією та Нігерією пройде у рамках товариського та відбудеться 17 листопада о 20:45.