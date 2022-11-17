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Дивіться огляд товариського матчу збірних на Football.ua.

Збірна Італії не братиме участь у прийдешньому чемпіонаті світу-2022 в Катарі, тож "Скуадра Адзурра" використала чергову міжнародну павзу цього сезону виключно як спосіб для того, аби зайвий раз переглянути кількох претендентів на поповнення кадрового резерву головної команди країни.

Сусіди за Адріатичним морем, албанці, були для цього цілком придатним суперником, адже їм навіть удалось відкрити рахунок у зустрічі вже після завершення першої чверті ігрового часу. Щоправда, після того Італія виключно домінувала решту часу першого тайму, і ще до перерви зуміла не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед.

У другій половині гри господарі створили більше за суперників гольових моментів, проте ті натомість відповіли черговим голом, який і підбив підсумки цієї товариської гри.

Огляд матчу:

Албанія — Італія 1:3

Голи: А. Ісмаїлі, 16 — Ді Лоренцо, 20, Гріфо, 25, 64

Албанія: Беріша — Ісмаїлі (А. Байрамі, 71), Кумбулла, Міхай — Хюсай, Абраші (Рамадані, 77), Баре (Лачі, 87), Леньяні — Н. Байрамі (Асллані, 71), Узуні (Скука, 88) — Броя (Роші, 50).

Італія: Мерет — Скалвіні, Бонуччі (Пінамонті, 90+1), Бастоні — Ді Лоренцо, Вератті (Пафунді, 90), Тоналі (Річчі, 45+2), Дімарко — Дзаньоло (Фаджолі, 77), Распадорі (К'єза, 90), Гріфо (Ньйонто, 77).

Попередження: Кумбулла, Баре, Роші — Верратті.

Джерело: MEGOGO.