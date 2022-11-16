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Дублем і гольовою передачею відзначився Вінченцо Гріфо.

Збірна Італії хоч і не прийме участі на катарському Мундіалі, та все ж зібралася на традиційні контрольні матчі. Одним із суперників команди Роберто Манчіні стала збірна Албанії.

"Скуадра Адзурра" не відчула у матчі великих проблем, нехай навіть першою пропустила. Героєм матчу став вінгер Фрайбурга Вінченцо Гріфо, який відзначився дублем і гольовою передачею.

А прикрість гри — травма Сандро Тоналі, отримана наприкінці першого тайму. Через неї хавбек Мілана був змушений достроково завершити поєдинок.

Албанія — Італія — 1:3

Голи: А. Ісмайлі, 16 — Ді Лоренцо, 20, Гріфо, 25, 64

Італія: Мерет — Скалвіні, Бонуччі (Пінамонті, 90+1), Бастоні — Ді Лоренцо, Вератті (Пафунді, 90), Тоналі (Річчі, 45+2), Дімарко — Дзаньоло (Фаджолі, 77), Распадорі (К'єза, 90), Гріфо (Ньйонто, 77)