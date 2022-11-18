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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу 17 листопада 2022, 20:30.

Збірна Ізраїлю у товариському матчі здобула перемогу над національною командою Замбії з рахунком 4:2.

Перемогу підопічним Алона Хазана принесли забиті м'ячі у виконанні Барібо, Давіда, Шабіро, а ще один м'яч у ворота забив Кабве. У замбійців авторами голів стали Кангва та Бваля.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ізраїль — Замбія:

Ізраїль – Замбія 4:2

Голи: Барібо, 21, Давид, 24, Кабве, 89 (автогол), Шабіро, 90+3 – Кангва, 55, Бваля, 66.