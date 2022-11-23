Футболіст останнім часом грав у Боснії.
Карім Газетта, Transfery.info
23 листопада 2022, 00:22
Колишній півзахисник молодіжної збірної Швейцарії Карім Газзетта, який останнім часом грав за боснійський Зрінські з Мостару, покінчив життя самогубством.
Тіло 27-річного футболіста було знайдено 21 листопада під вікнами його будинку у Мостарі. Про це пише видання Sarajevo Times.
Останнім часом гравець почувався не найкращим чином. Він влітку перейшов у Зрінські, був травмованим. Залікувавши травму, він зіграв два поєдинки, але потім трапився рецидив.
Газзетта є вихованцем швейцарського Серветта і до переїзду у Боснію і Герцеговину грав лише у рідній країні, захищаючи кольори Етуаля, Ксамакса, Вітертура та інших клубів.
Також на його рахунку 14 матчів за молодіжну та юнацькі збірні Швейцарії різних вікових категорій.