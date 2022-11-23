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Футболіст останнім часом грав у Боснії.

Колишній півзахисник молодіжної збірної Швейцарії Карім Газзетта, який останнім часом грав за боснійський Зрінські з Мостару, покінчив життя самогубством.

Тіло 27-річного футболіста було знайдено 21 листопада під вікнами його будинку у Мостарі. Про це пише видання Sarajevo Times.

Останнім часом гравець почувався не найкращим чином. Він влітку перейшов у Зрінські, був травмованим. Залікувавши травму, він зіграв два поєдинки, але потім трапився рецидив.

Газзетта є вихованцем швейцарського Серветта і до переїзду у Боснію і Герцеговину грав лише у рідній країні, захищаючи кольори Етуаля, Ксамакса, Вітертура та інших клубів.

Також на його рахунку 14 матчів за молодіжну та юнацькі збірні Швейцарії різних вікових категорій.