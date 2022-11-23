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"Жовто-сині" ще минулого туру гарантували собі місце в еліт-раунді відбіркового циклу, але це не завадило їм закріпити успіх в останньому матчі зі Швецією.

У третьому заключному турі кваліфікаційного раунду ЄВРО-2023 збірна України U-19 зійшлася у очному протистоянні з однолітками зі Швеції у шведському місті Норрчепінг.

Команда Сергія Нагорняка ще за підсумками минулого туру гарантувала собі місце в еліт-раунді відбору на юніорську європейську першість, але залишалося питання щодо того, хто вирушить туди з першого місця в групі 3.

Зрештою, завдяки голам Ярмолюка та Холода юніорська збірна України (футболісти не старші 2004 року народження) здобула свою третю перемогу в третьому матчі, завершивши перший відбірковий цикл зі 100% результатом.

Нагадаємо, дві перші команди кожної з 13-ти груп та найкращий володар третього місця (за результатами матчів із першою та другою командами групи) навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії. Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господарки турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду.

Швеція U-19 — Україна U-19 0:2

Голи: Ярмолюк (58), Холод (77).

Швеція (U-19): Пікорнелль, Ерікссон (Бергвалл, 77), Еклунд (М. Карлссон, 46), Ніссен, Аль-Імам, Бйорклунд (К. Карлссон, 77), Ларссон (к), Рухі, Ахмед, Гарсія-Цолідіс (Одефалк, 64), Сведберг.

Україна (U-19): Герета, Бенедюк (Кітела, 81), Слюбик, Холод, Булеза (к), Царенко (Варфоломєєв, 70), Роспутько (Лосенко, 90), Ярмолюк, Пушкарьов (Федор, 81), Пастух, Харабара (Ющенко, 70).

Попереджений: Ярмолюк (79)