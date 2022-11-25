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Футболіст, звісно, виступав проти теперішньої влади-терористів.

Протести в Ірані проти діючої влади, на чолі якої знаходяться справжні терористи, продовжуються.

Раніше ми вже розповідали про те, що за критику політиків в Ірані мають стратити легенду місцевої збірної Алі Даеї.

Зараз мова піде про іншого видатного футболіста з цієї країни Вурія Гафурі. Він також протестував проти влади.

Гафурі постійно критикував владу за їх відношення до жінок та зовнішньополітичну політику, і приєднався зараз, коли люди звинуватили політичну верхівку у зверствах.

Вурія вже заарештували. Наразі невідомо його місцезнаходження і подальша доля 35-річного футболіста.

Зараз він виступає за Фоолад, і на ЧС-2022 не відправився. Правий захисник зіграв за збірну Ірану 26 матчів з 2014 року.