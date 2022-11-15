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Рішення про вбивство легендарного футболіста прийняли на його батьківщині.

Азіатська держава Іран вже давно "славиться" своїми безжалісними та абсолютно безглуздими рішеннями.

Вони допомагають іншим деравам-терористам, як, наприклад, рф, у постачанні дронів, які вбивають мирне населення України.

Але і до своїх мешканців вони безжальні. В Ірані вже не перший місяць тривають безладдя. Місцева поліція била протестуючих людей проти теперішньої влади.

Врешті-решт, усіх протестуючих приговорили до страти. Серед них був легендарний форвард їх збірної Алі Даеї. Про це пише report.az із посиланням на їх ЗМІ.

Його заарештували і не повідомляють про його подальше долю. Світові ЗМІ припускають, що його, можливо, вже було страчено, адже з футболістом немає жодного зв'язку.

Даеї довгий час був найкращим бомбардиром у світі за національні команди, поки його рекорд (109 голів) не побив Кріштіану Роналду.