Рішення про вбивство легендарного футболіста прийняли на його батьківщині.
Алі Даеї
15 листопада 2022, 08:40
Азіатська держава Іран вже давно "славиться" своїми безжалісними та абсолютно безглуздими рішеннями.
Вони допомагають іншим деравам-терористам, як, наприклад, рф, у постачанні дронів, які вбивають мирне населення України.
Але і до своїх мешканців вони безжальні. В Ірані вже не перший місяць тривають безладдя. Місцева поліція била протестуючих людей проти теперішньої влади.
Врешті-решт, усіх протестуючих приговорили до страти. Серед них був легендарний форвард їх збірної Алі Даеї. Про це пише report.az із посиланням на їх ЗМІ.
Його заарештували і не повідомляють про його подальше долю. Світові ЗМІ припускають, що його, можливо, вже було страчено, адже з футболістом немає жодного зв'язку.
Даеї довгий час був найкращим бомбардиром у світі за національні команди, поки його рекорд (109 голів) не побив Кріштіану Роналду.