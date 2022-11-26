Другое

Саудівський клуб бажає бачити суперзірку у себе.

Капітан та суперзірка збірної Португалії Кріштіану Роналду зараз єдиний гравець на ЧС-2022, хто знаходиться без клубу.

Але, з великою долею ймовірності, він не залишиться без нового клубу після закінчення мундіалю у Катарі, адже цікавий клубам з великим бюджетом.

Після того, як він розірвав контракт із Манчестер Юнайтед, ЗМІ писали, що інтерес до нього проявляють Ньюкасл та клуби з Азії.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Аль-Наср з Саудівської Аравії повідомив португальця про свій інтерес.

Йому запропонували контракт на три роки, незважаючи на той факт, що Роналду вже 37. Заплата за три роки співпраці - 225 мільйонів доларів.

Сам футболіст поки що не дав конкретну відповідь. Очікується, що перемовини продовжаться після завершення чемпіонату світу.