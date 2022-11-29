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Фахівець приєднався до клубу з Шотландії.

Шотландський Рейнджерс офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.

Вакантну осаду зайняв 42-річний Майкл Біл, який змінив на цьому посту Джованні ван Бронкхорста, якого звільнили.

Майкл Біл, заради посади у Рейнджерс, залишив представника Чемпіоншипа КПР. Контракт з "рейнджерами" підписаний до 2026 року.

У його тренерський штаб увійшли наступні фахівці: Ніл Бенфілд, Гаррі Уотлінг та Деміан Метью.

Відзначимо, що Біл раніше вже працював у Рейнджерс. Він допомагав Стівену Джеррарду у цьому клубі.