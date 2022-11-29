Фахівець приєднався до клубу з Шотландії.
Майкл Біл, Рейнджерс
29 листопада 2022, 18:25
Шотландський Рейнджерс офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.
Вакантну осаду зайняв 42-річний Майкл Біл, який змінив на цьому посту Джованні ван Бронкхорста, якого звільнили.
Майкл Біл, заради посади у Рейнджерс, залишив представника Чемпіоншипа КПР. Контракт з "рейнджерами" підписаний до 2026 року.
У його тренерський штаб увійшли наступні фахівці: Ніл Бенфілд, Гаррі Уотлінг та Деміан Метью.
Відзначимо, що Біл раніше вже працював у Рейнджерс. Він допомагав Стівену Джеррарду у цьому клубі.