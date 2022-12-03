В останньому турі українець відзначився результативною дією.
Динамо Тбілісі
03 грудня 2022, 19:55
Чемпіонат Грузії офіційно завершився. Чемпіоном країни стало Динамо з міста Тбілісі.
Боротьба була до останнього матчу. Динамо Тбілісі обіграло Гагру з рахунком 2:1, а результативним пасом відзначився українець Станіслав Біленький.
Команда набрала 80 залікових балів у 36 поєдинках та обійшла Динамо з Батумі на три очки.
Наразі Динамо Тбілісі — рекордсмен Ліги Еровнулі за кількістю титулів (19). Минулого року чемпіонат виграло Динамо Батумі.
Що стосується українського форварда Біленького, то він виступає за клуб з початку 2022 року. Він забив 11 голів та віддав шість асистів у 30 поєдинках.