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В останньому турі українець відзначився результативною дією.

Чемпіонат Грузії офіційно завершився. Чемпіоном країни стало Динамо з міста Тбілісі.

Боротьба була до останнього матчу. Динамо Тбілісі обіграло Гагру з рахунком 2:1, а результативним пасом відзначився українець Станіслав Біленький.

Команда набрала 80 залікових балів у 36 поєдинках та обійшла Динамо з Батумі на три очки.

Наразі Динамо Тбілісі — рекордсмен Ліги Еровнулі за кількістю титулів (19). Минулого року чемпіонат виграло Динамо Батумі.

Що стосується українського форварда Біленького, то він виступає за клуб з початку 2022 року. Він забив 11 голів та віддав шість асистів у 30 поєдинках.