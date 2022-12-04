Другое

Футболісти користуються авторитетом у національній команді.

Після вильоту збірної Бельгії з чемпіонату світу, а команда не змогла подолати груповий етап, головний тренер Роберто Мартінес залишив свою посаду.

Зараз місце вакантне, і футбольна асоціація країни вже дивиться на потенційні кандидатури.

Головне, що новий тренер повинен підходити трьом лідерам національної команди: Ромелу Лукаку, Кевіну Де Брюйне та Тібо Куртуа. Про це пише Het Nieuwsblad.

Ці футболісти користуються авторитетом в роздягальні та саме до їх думки будуть прислухатись при виборі нового менеджера.

Нагадаємо, що збірна Бельгії була у групі F з Марокко, Хорватією та Канадою. Команда посіла третю сходинку з 4 балами.