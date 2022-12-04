Футболісти користуються авторитетом у національній команді.
Лукаку, Де Брюйне, Куртуа, Het Nieuwsblad
04 грудня 2022, 22:58
Після вильоту збірної Бельгії з чемпіонату світу, а команда не змогла подолати груповий етап, головний тренер Роберто Мартінес залишив свою посаду.
Зараз місце вакантне, і футбольна асоціація країни вже дивиться на потенційні кандидатури.
Головне, що новий тренер повинен підходити трьом лідерам національної команди: Ромелу Лукаку, Кевіну Де Брюйне та Тібо Куртуа. Про це пише Het Nieuwsblad.
Ці футболісти користуються авторитетом в роздягальні та саме до їх думки будуть прислухатись при виборі нового менеджера.
Нагадаємо, що збірна Бельгії була у групі F з Марокко, Хорватією та Канадою. Команда посіла третю сходинку з 4 балами.