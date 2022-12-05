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37-річний футболіст, ймовірно, продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Кріштіану Роналду близький до переходу до Аль-Насру, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, з 1 січня 2023 року португалець стане гравцем клубу із Саудівської Аравії.

Контракт із ексгравцем Манчестер Юнайтед буде розрахований на 2,5 сезони.

Очікується, що 37-річний футболіст зароблятиме близько 200 мільйонів євро за сезон з урахуванням бонусів та рекламних доходів. Джерело зазначає, що Роналду стане найбільш високооплачуваним спортсменом світу.

Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, після чого його контракт із Манчестер Юнайтед був розірваний за взаємною згодою сторін.