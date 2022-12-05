Давид Стрелец зі Спеції зацікавив бельгійський клуб.
Давид Стрелец, getty images
05 грудня 2022, 15:08
Нападник італійської Спеції Давид Стрелец може змінити клубну прописку та перебратися до чемпіонату Бельгії. Про це повідомляє Voetbal Primeur.
За інформацією джерела, Брюгге перебуває у пошуках конкурента для форварда Феррана Ютгла та звернув увагу на 21-річного словака, який є одноклубником українського півзахисника Віктора Коваленка.
Крім Брюгге, з бельгійських клубів Стрелец знаходиться у сфері інтересів Антверпена та Генка. Цього сезону він провів за Спецію 9 матчів, у яких забив 3 голи.
Нагадаємо, що український нападник Роман Яремчук також виступає за Брюгге, але не обділений великою кількістю ігрового часу. Всього на його рахунку 462 хвилини у 12 поєдинках, у яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.