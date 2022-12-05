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Давид Стрелец зі Спеції зацікавив бельгійський клуб.

Нападник італійської Спеції Давид Стрелец може змінити клубну прописку та перебратися до чемпіонату Бельгії. Про це повідомляє Voetbal Primeur.

За інформацією джерела, Брюгге перебуває у пошуках конкурента для форварда Феррана Ютгла та звернув увагу на 21-річного словака, який є одноклубником українського півзахисника Віктора Коваленка.

Крім Брюгге, з бельгійських клубів Стрелец знаходиться у сфері інтересів Антверпена та Генка. Цього сезону він провів за Спецію 9 матчів, у яких забив 3 голи.

Нагадаємо, що український нападник Роман Яремчук також виступає за Брюгге, але не обділений великою кількістю ігрового часу. Всього на його рахунку 462 хвилини у 12 поєдинках, у яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.