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Проте 37-річний футболіст поки що не дав своєї згоди.

Криштіану Роналду має лише одну пропозицію про продовження кар'єри, повідомляє ESPN.

На 37-річного футболіста претендує лише Аль-Наср, більше ніхто не цікавиться португальцем. У всякому разі, зараз.

Це не просто найкраща пропозиція, яка є у Роналду, а єдина. При цьому жодних документів Кріштіану ще не підписував і ні на що не погоджувався.

Рішення буде ухвалено після чемпіонату світу в Катарі.

Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, після чого його контракт із Манчестер Юнайтед був розірваний за взаємною згодою сторін.