Проте 37-річний футболіст поки що не дав своєї згоди.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
06 грудня 2022, 17:51
Криштіану Роналду має лише одну пропозицію про продовження кар'єри, повідомляє ESPN.
На 37-річного футболіста претендує лише Аль-Наср, більше ніхто не цікавиться португальцем. У всякому разі, зараз.
Це не просто найкраща пропозиція, яка є у Роналду, а єдина. При цьому жодних документів Кріштіану ще не підписував і ні на що не погоджувався.
Рішення буде ухвалено після чемпіонату світу в Катарі.
Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, після чого його контракт із Манчестер Юнайтед був розірваний за взаємною згодою сторін.