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Наставник висловився щодо можливого приходу португальця.

Головний тренер Аль-Насра Руді Гарсія був би радий попрацювати з нападником Кріштіану Роналду.

"Я нічого не можу сказати про Кріштіану, тому що в іншому випадку це відразу ж з'явиться заголовках: "Гарсія про Роналду". Що я бачу, так це мильна опера, але це важливо для просування Аль-Насра.

Я думаю, що будь-який тренер був би радий тренувати таку велику зірку, як Кріштіану, і вже в листопаді 2021 року я був дуже близьким до переходу в Манчестер Юнайтед. Вони обрали Ральфа Рангніка", — наводить слова Гарсії AS.

Нагадаємо, що після скандального інтерв'ю Кріштіану Роналду залишив Манчестер Юнайтед і є вільним агентом.