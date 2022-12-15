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Італійський фахівець порівняв двох видатних футболістів.

Італійський тренер Клаудіо Раньєрі вважає Кіліана Мбаппе "найбільш схожим гравцем на Роналду", але попереджає Францію, що Ліонель Мессі "ніколи не був таким рішучим" у матчах з Аргентиною.

Ле Бле досягли другого фіналу чемпіонату світу поспіль, четвертого з 1998 року, більше, ніж будь-яка інша країна за останні 24 роки. У неділю вони зустрінуться з Аргентиною Мессі.

"Це дві сильні команди, вони залежать не тільки від своїх найкращих гравців. Франція впоралася без таких лідерів, як Погба, Канте та Бензема", — сказав Раньєрі.

Італійський тактик вважає, що "всі підтримували Марокко" проти Франції, тому що "ми всі любимо казки".

Він добре це знає, враховуючи те, що він здійснив один із найнеймовірніших подвигів в історії футболу, вигравши титул Прем’єр-ліги з Лестером у 2016 році.

"Неможливо передбачити результат цих ігор, але враховуючи те, що обидві сторони смертоносні у контратаках, команда, яка першою забиває, може мати перевагу, особливо Франція, у якої є Мбаппе".

"Мессі ніколи не здавався таким рішучим, як сьогодні. Він став технічним і харизматичним лідером Аргентини. Він робить все, в тому числі надзвичайні голи, і є чемпіоном, який творить історію".

Франція в разі перемоги у неділю може стати другою командою в історії, котра двічі поспіль вигравала мундіаль.