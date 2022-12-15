Італійський фахівець порівняв двох видатних футболістів.
Італійський тренер Клаудіо Раньєрі вважає Кіліана Мбаппе "найбільш схожим гравцем на Роналду", але попереджає Францію, що Ліонель Мессі "ніколи не був таким рішучим" у матчах з Аргентиною.
Ле Бле досягли другого фіналу чемпіонату світу поспіль, четвертого з 1998 року, більше, ніж будь-яка інша країна за останні 24 роки. У неділю вони зустрінуться з Аргентиною Мессі.
"Це дві сильні команди, вони залежать не тільки від своїх найкращих гравців. Франція впоралася без таких лідерів, як Погба, Канте та Бензема", — сказав Раньєрі.
Італійський тактик вважає, що "всі підтримували Марокко" проти Франції, тому що "ми всі любимо казки".
Він добре це знає, враховуючи те, що він здійснив один із найнеймовірніших подвигів в історії футболу, вигравши титул Прем’єр-ліги з Лестером у 2016 році.
"Неможливо передбачити результат цих ігор, але враховуючи те, що обидві сторони смертоносні у контратаках, команда, яка першою забиває, може мати перевагу, особливо Франція, у якої є Мбаппе".
"Мессі ніколи не здавався таким рішучим, як сьогодні. Він став технічним і харизматичним лідером Аргентини. Він робить все, в тому числі надзвичайні голи, і є чемпіоном, який творить історію".
Франція в разі перемоги у неділю може стати другою командою в історії, котра двічі поспіль вигравала мундіаль.